Систему управления флотами в России откатят на состояние до 2008 года.

Кремль решил провести масштабную реформу в системе управления военными флотами после провальных учений Тихоокеанского флота в апреле. Об этом информированный источник рассказал агентству ТАСС.

Четыре морских флота России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам и вернут в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота. Причем Северный флот сохранит свой статус отдельного военного округа, но тоже будет подчиняться непосредственно главкому ВМФ.

По словам собеседника агентства, при главкоме ВМФ в Москве будет создана группа управления флотами. В целом происходит откат к системе, существовавшей до реформы 2008 года. Источник отметил, что нынешняя система подчинения флотов местным военным округам "показала свою неэффективность" и потребовала корректировки.

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Провальные учения Тихоокеанского флота

14 апреля Тихоокеанский флот России был поднят по тревоге. Началась "внезапная проверка" готовности флота к пресечению вражеской высадки на Камчатке и Курильских островах. В маневрах, которые продолжались 10 дней, приняли участие 25 тыс. военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок.

Уже в ходе учений с должности был снят командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Он командовал этим флотом 11 лет. При этом готовность стратегических подлодок к применению оружия российское командование взяло на особый контроль.

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