В России решили начать масштабную проверку боеготовности флота, дальней авиации и атомных подлодок.

Тихоокеанский флот России поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Основная цель [внезапной проверки] – наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника", – говорится в сообщении.

В ходе проверки уже запланированы ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. В учениях также задействуют дальнюю авиацию и стратегические подлодки.

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"В ходе проверки Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин. Флоту нужно отработать, как не допустить развертывание сил противника в оперативно важном районе Тихого океана, южной части Охотского моря", – заявил Шойгу.

Российско-японский спор из-за Курильских островов

После полномасштабного вторжения РФ в Украину японцы начали активнее требовать возвращения Курильских островов, которые с 1945 года находятся под контролем Москвы. Осенью прошлого года Украина официально признала их оккупированной частью Японии.

В начале апреля дружественный России Китай тоже впервые со времен Мао Цзедуна изменил свою позицию касательно этих островов. Если раньше Пекин называл их частью Японии, то теперь он занял "нейтральную позицию" в этом вопросе.

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