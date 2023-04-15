Масштабные маневры российского флота стартовали вчера, застав всех врасплох.

Накануне Россия подняла по тревоге весь Тихоокеанский флот и начала масштабные маневры. Таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Вчера министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров двойного назначения. В ISW считают, что это заявление является частью усилий Китая приуменьшить видимость своей поддержки России и показать пределы "безграничного" партнерства между Пекином и Москвой.

"Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта", – считают аналитики.

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Стартовавшие вчера маневры российского флота на Дальнем Востоке ISW считает попыткой Кремля выставить себя более привлекательным партнером для Пекина, показав ему военно-морскую мощь России в Тихом океане.

"Кремль также, вероятно, намерен использовать проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Японией Украины в преддверии встречи G7 с 19 по 21 мая", – полагают аналитики.

В ISW напомнили, что недавно Россия перебросила батарею береговых ракетных комплексов "Бастион" на курильский остров Парамушир. Институт считает, что это тоже часть политики запугивания Японии из-за ее поддержки Украины.

"Россия проводила аналогичные информационные операции и демонстрационные действия против Запада, направленные на то, чтобы предотвратить дальнейшую помощь Запада Украине в области безопасности, разжигая опасения по поводу эскалации, хотя эти усилия никогда не предвещали реальной эскалации", – говорят в ISW.

Отношения РФ с Китаем

Накануне министр иностранных дел КНР Цинь Ган публично заявил, что Китай не намерен поставлять оружие ни одному из участников войны в Украине. При этом он выразил готовность Китая стать посредником в урегулировании конфликта в Украине.

В то же время издание Politico недавно написало, что глава Китая Си Цзиньпин так и не поменял свое мнение относительно войны в Украине. Он до сих пор не готов требовать от Москвы прекратить агрессию.

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