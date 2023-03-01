Его поддержал Михаил Ходорковский.

Российский бизнесмен и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков попросил снять с него санкции. Он считает, что ограничения не должны быть направлены на россиян, которые не поддерживают режим нынешнего президента Владимира Путина.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина или способствующих войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - цитирует банкира издания Bloomberg.

Его поддержал еще один бизнесмен из РФ Михаил Ходорковский. Он также попросил снять санкции с Тинькова.

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"Каждое физическое или юридическое лицо, под санкциями, имеет право обжаловать свое назначение, и для этого существует четкий законный способ", - говорится в сообщении МИД Великобритании.

Санкции против Тинькова - что известно

Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков одним из первых выступил против войны с Украиной. В мае банкир заявил , что продал свою долю бизнеса "за копейки", потому что "находился в состоянии заложника".

Чуть позже он уехал из России и заявил, что он намерен вывезти из РФ свои бренды. По его словам, он не может зарабатывать в стране, которая убивает украинцев.

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