В Генштабе раскрыли детали ударов по россиянам за прошедшие несколько дней.

Стало известно о новых ударах защитников Украины по рашистам. ВСУ "прожарили" оккупантов и удачно ликвидировали немало живой силы РФ. Так, в результате удара украинских войск по вражескому аэродрому в районе Каховки на Херсонщине ликвидировано 150 российских военных, еще 50 - ранены.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 также отмечается, что 20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.

"В результате чего поражено до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожено восемь грузовых автомобилей КамАЗ с боеприпасами", - сообщили в Генштабе.

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Кроме этого, по уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома противника в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 - ранеными.Также во время удара было уничтожено до 20 единиц военной техники врага различного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения живой силы противника", - добавили в Генштабе.

Потери РФ в Украине

Утром 22 декабря в Генштабе сообщили, что ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Отмечается, что россияне пошли в атаку в Донецкой и Луганской областях, однако защитники Украины дают рашистам достойный отпор.

Кроме этого, ВСУ разгромили логово оккупантов в Горловке. Там ликвидированы 4 вражеских офицера, а также уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами.

Между тем потери РФ неустанно возрастают. Украинские защитники ликвидировали более 100 тысяч врагов. Детали "юбилейных" потерь рашистов уже раскрыли в Гештабе.

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