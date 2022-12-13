По словам высокопоставленного военного, они имеют высокий уровень отказов.

К началу 2023 года Россия может полностью израсходовать исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или к старым запасам.

Об этом Reuters рассказал высокопоставленный военный представитель Соединенных Штатов Америки. По его словам, сейчас армия Российской Федерации использует старые боеприпасы, имеющие высокий уровень отказов.

"Они взяли боеприпасы из устаревших запасов, что указывает на то, что они готовы использовать боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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По его мнению, к началу следующего года Россия может полностью израсходовать исправные запасы боеприпасов. Также военный представитель подчеркнул, что использование старых запасов сопряжено с риском.

"Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят или взорвутся при приземлении", - добавил он.

Кто помогает России с вооружением

В начале ноября в Белом доме заявили, что Северная Корея тайно поставляет РФ значительное количество боеприпасов. Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что Северная Корея шьет форму для российских солдат.

5 ноября стало известно, что в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд из Северной Кореи.

Как известно, ранее Россия закупила у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136 и Mohajer-6. Власти Ирана долго не признавали это, однако осенью признались, что продали РФ БПЛА. По их словам, поставки состоялись за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

Ранее СМИ писали, что Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, ударные дроны и баллистические ракеты.

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