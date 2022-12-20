Потери России уточняются.

Украинские воины продолжают уничтожать базы российских оккупантов. На этот раз Генеральный штаб подтвердил разгром пункта постоянной дисклокации РФ в Херсонской области.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря в районе населенного пункта Чаплинка в Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Потери России в Украине

Общие потери России в Украине составляют 98 800 личного состава, сообщил Генштаб ВСУ.

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Оккупанты изменили логистику снабжения через регулярные удары украинских сил, сообщил в эфире национального телемарафона представитель восточной группировки Сергей Череватый.

Согласно с прогнозами западных аналитиков до начала 2023 года Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или до старых запасов.

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