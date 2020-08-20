Иностранец поймал девушку на изменах благодаря знанию русского языка

Он рассказал, что самостоятельно изучил русский язык и некоторое время жил в Украине.

Иностранец раскрыл измену девушки-россиянки благодаря знанию русского языка.

Мужчина сделал пост на Reddit о ситуации и попросил совета, но в комментариях многие написали, что не стоит начинать отношение с утаивания информации. А некоторые и вовсе заявили, что каждый в этой паре заслужил произошедшее с ним.

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Пользователь под ником rfyhjj7 рассказал, что самостоятельно выучил русский язык и некоторое время жил в Украине. Позже он стал встречаться с россиянкой по имени Диана, но они общались только на английском.

По словам автора, отношения с Дианой были достаточно хорошими, и он не стал говорить ей, что понимает русский, так как она прекрасно общалась на английском.

Именно благодаря своему знанию он раскрыл ее измену.

Я подумал, раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне, — пояснил юзер.

В скором времени, его страхи подтвердились. В его присутствии, она на русском рассказывала своей подруге, как изменяла ему.

Она рассказала, как занималась сексом с другим парнем дважды, пока я уезжал. Говорила, что ей было одиноко и теперь чувствует, что совершила ошибку, — пересказал он разговор.

После такого признания, мужчина на русском ей ответил, что она совершенно права, что сделала ошибку. А теперь, должна выметаться с его квартиры. Россиянка была удивлена и тут же начала ругать его за то, что он скрывал свое знание русского и подслушивал личный разговор.

Пользователь признался, что его приятели посчитали его негодяем за такой поступок. В комментариях большинство согласились с его знакомыми и посчитали, что умышленное умалчивание о знании родного языка возлюбленной было ошибкой.

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Автор: Наталия Печиборщ