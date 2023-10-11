Александр Бортников заявил, что Украина "превратилась в источник военной и террористической угрозы"

В Российской Федерации продолжают демонизировать западные станы и Украину. В этот раз в Москве заявили, что Запад готовит боевиков для войны против России.

Порцию очередного бреда выдал директор ФСБ России Александр Бортников в Баку в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. По его словам, якобы в странах ЕС действуют 17 тренировочных лагерей "боевиков".

"В результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира. Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников международных террористических организаций, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном. Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей. Западники активно способствуют перемещению боевиков в зону украинского конфликта", - заявил Бортников.

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При этом он насчитал аж 13 европейских ЧВК и девять "иностранных военизированных прокси-формирований", а всего "установлены 794 наемника из 35 стран мира".

"Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов", - выдал глава ФСБ РФ.

В связи с этим он заявил, что Украина "стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Республики Беларусь". При этом Бортников заныл из-за поставок Украине западной тяжелой техники и дальнобойных вооружений, кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном, боевых беспилотников воздушного и морского базирования, современных систем управления, а многофункциональных истребителей 4-го поколения.

Также он увидел кадровых натовских офицеров, которые якобы работают в военизированных формированиям, планируют и координируют боевые операции.

"В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооружённых сил Великобритании", - заявил глава ФСБ РФ.

По его словам, "такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм". Он уточнил, что якобы в задачи группы входило осуществление диверсий на военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, "конкретно - Смоленской и Курской АЭС".

Украина помогает террористам - что говорили в РФ

Окккупанты не первый раз пытаются связать Украину с террористическими группировками, известными во всем мире.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что россияне вбрасывают в информационное пространство информацию о якобы использовании боевиками ХАМАСа западных образцов оружия, якобы проданных Украиной. В частности, российский пропагандист Владимир Соловьев показал какое-то сомнительное видео как якобы доказательство.

В Страткоме отметили, что государство-террорист Россия любой ценой стремится остановить поддержку западных партнеров и предоставление Украине оружия.

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