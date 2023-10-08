Русские пытаются посеять раздор между союзниками

Российские пропагандисты используют трагедию в Израиле для продуцирования очередных фейков против Украины. Вроде бы у боевиков ХАМАСа нашли украинское оружие

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что россияне вбрасывают в информационное пространство информацию о якобы использовании боевиками ХАМАСа западных образцов оружия, якобы проданных Украиной. В Статкоме отмечают, что российский пропагандист Владимир Соловьев показал какое-то сомнительное видео как якобы доказательство.

"На самом деле видео, представленное в качестве доказательства, скорее всего, было произведено где-то на территории РФ с добавлением необходимой звуковой дорожки. А пропагандист Соловьев, в привычной для себя манере лжи, ссылается на несуществующий источник, который не знает ни один поисковик", - сказано в сообщении.

Видео дня

В Страткоме отмечают, что государство-террорист Россия любой ценой стремится остановить поддержку западных партнеров и предоставление Украине оружия.

"Россияне используют наименьшую возможность, чтобы посеять раздор между союзниками", - говорится в сообщении.

В то же время в Страткоме считают, что за атакой ХАМАСа на Израиль могут стоять террористы из РФ. В продемонстрированной фейковой информации от Соловьева отмечается, что якобы израильские солдаты задержали террористов с оружием из Украины.

Нападение террористов ХАМАС на Израиль - главные новости

7 октября боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля, в результате чего есть жертвы и раненые среди мирного населения. Террористы похищают людей.

По последним данным, погибло по меньшей мере 600 человек. МИД Украины подтвердило гибель двух украинок, которые длительное время жили в Израиле.

Военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта 40 Алеф - это значит официальное объявление войны. Этот пункт не вводили в стране с 1973 года.

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