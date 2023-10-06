Их оформляют в Подмосковье, потому что регион не справлялся с показателями по мобилизации.

В российскую армию в качестве добровольцев вербуют сербских наемников, которых оформляют в Подмосковье и зачисляют в 106-ю дивизию ВДВ.

Как выяснила "Русская служба Би-би-си", вербовкой, в частности, занимается сербский командир, воюющий на востоке Украины с 2014 года, который планирует к осени 2023 года набрать отдельную бригаду численностью до тысячи граждан Сербии.

По словам командующего "интернациональным батальоном" Давора Савичича, его батальон в начале войны был под Киевом в районе аэродрома Гостомель, после этого их перебросили в Харьковскую область, а затем - к селу Богородичное в Краматорском районе Донецкой области.

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Как узнала "Русская служба Би-би-си", сербов вербуют через Подмосковье, где под это налажен отдельный процесс: их размещают во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, документами занимается специальный нотариус, а оформление контрактов происходит в Королеве.

Журналисты утверждают, что Подмосковье было предложено, поскольку регион не справлялся с поставленными перед ним показателями по мобилизации. По словам активиста организации "Орден республики", получившей список сербских добровольцев и передавшей его "Би-би-си", к процессу вербовки власти Подмосковья подключили лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова, у которого есть связи с ультраправыми сербскими кругами, и сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича, проживающего в России последние 20 лет.

На одном из совещаний, запись которого изучила "Русская служба Би-би-си", Давор Савичич заявил о планах создать к осени 2023 года полноценную сербскую бригаду в составе 106-й дивизии ВДВ, завербовав в нее до тысячи граждан Сербии. Пока, как пишут журналисты, оформить успели около ста человек, после чего процесс был заморожен.

Один из наемников, которого нашли журналисты, заявил, что он работает инженером-строителем. Его мать также рассказала, что сын работает на стройке и "редко звонит, у него в России проблемы с мобильной сетью". Однако на фото в соцсетях он позирует с оружием в военной форме сербской армии.

"Я рожден для того, чтобы сражаться, и буду сражаться", - пишет он сам про себя. Законы Сербии при этом запрещают гражданам страны участвовать в конфликтах за границей.

Вербовка иностранцев на войну против Украины - детали

На Кубе заявили о попытках ликвидировать сеть по торговле людьми, которая действовала из России с целью вербовки кубинцев в состав ВС РФ для участия в войне против Украины.

Специалисты сообщили, что на Кубе, по состоянию на начало сентября, задержаны 17 человек, связанных с этой преступной сетью. Из них трое участвовали в схеме вербовки, которой "управляли" из-за рубежа.

Кубинским добровольцам Россия готова платить по 200 тыс. рублей ($2100) в месяц, и они охотно соглашаются, поскольку это более чем в 100 раз превышает среднемесячную государственную зарплату на Кубе, составляющую $17.

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