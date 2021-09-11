Мужчина позвонил в полицию, надеясь, что оперативники в итоге привезут ему спички.

В России мужчина сообщил о бомбе, заложенной в здании, потому что очень хотел прикурить, а спички кончились.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Житель Идринского района 1983 года рождения позвонил в полицию, представился чужим именем и сообщил, что в помещении административного здания находится взрывоопасный предмет. При этом на момент сообщения рабочий день уже закончился, так что людей в здании не было.

Следственно-оперативная группа не нашла на месте никаких опасных вещей. Тогда правоохранители разыскали мужчину и выяснили, зачем он звонил.

"Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел покурить, но у него не было спичек. Поэтому он решил сообщить недостоверную информацию, чтобы к нему приехали сотрудники полиции и дали ему спички", - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Виновному может грозить до трех лет ограничения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Днепре ученица третьего класса сообщила о заминировании школы, в которой учится. После эвакуации и поисков взрывчатки восьмилетняя девочка в присутствии родителей и психолога рассказала, что это была шутка.

А житель Черниговской области "заминировал" поезд "Николаев-Киев". Все потому, что сам на него опоздал и не удержал зла.

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Автор: Катерина Комолова