Во время переговоров мужчина понизил свои требования до 15 тыс. долл.

В Запорожье полиция задержала мужчину, который, угрожая взрывом в торговом центре "Украина", требовал 1 млн долл. и вертолет.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, вечером 5 июня в милицию с мобильного телефона поступило сообщение от мужчины о том, что торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте города, заминирован.

"За неосуществление взрыва гражданин требовал 1 млн долл. США и вертолет", - рассказали правоохранители.

Полицейские эвакуировали около 400 граждан, проверили помещения заведения и прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилась.

Читайте такжеКиевлянин через окно проник в квартиру и взял в заложники женщину (фото)Также правоохранители разыскали псевдоминера. Им оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Во время переговоров он согласился уже на 15 тыс. долл. В конце концов горожанина задержали в его же квартире. Он был пьян.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теперь задержанному грозит от двух до шести лет тюрьмы.

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Автор: Светлана Макринская