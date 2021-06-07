В Запорожье полиция задержала мужчину, который, угрожая взрывом в торговом центре "Украина", требовал 1 млн долл. и вертолет.
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, вечером 5 июня в милицию с мобильного телефона поступило сообщение от мужчины о том, что торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте города, заминирован.
"За неосуществление взрыва гражданин требовал 1 млн долл. США и вертолет", - рассказали правоохранители.
Полицейские эвакуировали около 400 граждан, проверили помещения заведения и прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилась.
Читайте такжеКиевлянин через окно проник в квартиру и взял в заложники женщину (фото)Также правоохранители разыскали псевдоминера. Им оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Во время переговоров он согласился уже на 15 тыс. долл. В конце концов горожанина задержали в его же квартире. Он был пьян.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Теперь задержанному грозит от двух до шести лет тюрьмы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Днепре пьяный дебошир напал на бригаду "скорой", которая приехала ему помочь (фото)
- Во Львовской области мужчина погиб при попытке остановить катящийся с карьера автомобиль
- В Днепре с шестого этажа выпала девочка и осталась целой: что ее спасло (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram