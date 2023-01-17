На церемонию прощания пришли высокопоставленные чиновники.

В РФ с воинскими почестями похоронили ликвидированного в Украине зека Фаниса Хусаинова.

Как сообщает проект "ВЧК ОГПУ", "двухсотый" оккупант был осужден по меньшей мере пять раз. Поэтому, вероятно, его "амнистировали" в частную военную компанию "Вагнер" в рамках вербовочной кампании.

В траурной церемонии в селе Верхние Татышлы принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

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"Я твердо обещаю, что мы будем о нем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчики воспитывались на его примерах", - заявил он.

Глава Башкирии на церемонии прощания попросил главу района принять меры по увековечиванию памяти рецидивиста Хусаинова.

Фанис Хусаинов - вор-рецидивист, вовлекавший в кражи несовершеннолетних. У него пять судимостей за кражи и умышленное уничтожение и повреждение имущества.

В последний раз Хусаинов, отбывавший наказание за кражу и привлечение к ней двух несовершеннолетних (приговор был вынесен в декабре 2020 года), был осужден в январе 2021 года за кражу из спальни своей знакомой золотой цепочки с кулоном. Учитывая предыдущий приговор суд назначил ему три года колонии-поселения.

До этого Хусаинов обокрал автомобиль. В январе 2019 года суд приговорил его к двум годам условно за кражу из машины группой лиц по предварительному сговору аккумулятора, автомагнитолы, антенны, багажника для крыши автомобиля, удлинителя с катушкой, аудиоколонок и металлического ящика для инструментов. Также оккупант промышлял кражами крышек из тепловых колодцев, автомобильных дисков и шин.

Зэки на войне против Украины: главное

На фоне масштабов нынешнего вторжения РФ в Украину, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин решил увеличить численность своей группировки за счет заключенных из российских тюрем.

В рядах ЧВК сейчас воюют немало амнистированных зэков. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. Зэков отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

"Вагнеровцы" сосредоточились в Бахмуте и Соледаре. Штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов. "Группа Вагнера" печально прославилась на войне, как подразделение с наивысшей смертностью среди всех русских сил.

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