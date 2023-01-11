Впрочем, штмурм города стал принципиальным для Пригожина. Он хочет использовать его в переговорах с Минобороны.

Штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов.

Как сообщил информированный источник Telegram-проекта "ВЧК-ОГПУ", наемникам Пригожина срочно требуется подкрепление в личном составе. Впрочем, пока "повар Путина" не думает о том, чтобы отказаться от штурмов городов Донбасса.

По данным источника, "Вагнеру" срочно нужны 25-30 тысяч новых наемников лишь для восполнения общих потерь. "Если добавится 50-60 тыс человек, тогда можно по такой же тактике грызть и Бахмут (с условием подвоза боеприпасов). В "Вагнере" в целом не принято обсуждать потери", - говорит источник.

Видео дня

Собеседник канала заявил, что, пойдя на штурм Соледара, Пригожин поставил на кон все. После этого крупные переговоры Пригожина и Минобороны РФ неизбежны. Соледар и нужен был Пригожину только для того, чтобы переиграть старые расклады в этих отношениях.

Как пишет канал, взятие Соледара ценой таких глобальных человеческих потерь вполне невыгодно.

"Соледар - это такая абсолютная точка концентрации погибших на квадратный метр. Однако Соледар - это военный пролог для переговоров Пригожина и Минобороны. Главный козырь музыкантов ("вагнеровцев" - УНИАН)", - пишет канал.

Источник "ВЧК-ОГПУ", комментируя штурм Соледара, заявляет, что город крайне хорошо укреплен. При наступлении потери всегда будут большими.

"Штурм (Соледара-УНИАН) является вполне невыполнимой задачей, так что лично для Пригожина это считалось принципиальным вопросом. Поэтому общие цифры потерь очень велики. Между собой обсуждают фразу Пригожина, что Соледар сейчас на день сжирает больше людей, чем недавно весь фронт музыкантов ("вагнеровцев - УНИАН) за неделю. Но воспринимать это как точную математику не стоит, Пригожин любит художественные обороты", - говорит источник.

По словам собеседника, Минобороны РФ до сих пор не рискует подключаться к штурму прямо. "Засесть где-нибудь подальше и якобы "не давать отступить" - это не участие в штурме. Там такая ситуация, что легко можно потерять даже крупную группировку. Это "Вагнер" работает только малыми группами, у военных при таком подходе рассыпется вся координация", - говорит источник.

По данным источника, переговоры Пригожина и Минобороны состоятся по итогам всей операции в Соледаре.

В "Вагнере" опасаются, что в случае захвата Соледара прямыми штурмами Минобороны заставит их так же брать Бахмут. Впрочем, для этого физически не хватит наемников. "Уже и так отовсюду стягивали всех, кого только можно, суперпополнение из заключенных израсходовано до основания", - отмечает источник.

Бои за Соледар

Несколько дней продолжается мощный штурм Соледара Донецкой области. В бой бросили "вагнеровцев", они идут малыми группами. Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что украинские бойцы мужественно держат оборону Соледара, и во время боев за город враги несут большие потери. Подступы к украинским позициям просто усеяны телами ликвидированных оккупантов.

Сегодня, 11 января, в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии города Соледар под контроль.

Вас также могут заинтересовать новости: