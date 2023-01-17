Цыкало пытался отогреть один из замерзших замков, когда в его руках взорвалась газовая горелка.

Выживший на войне в Украине российский поэт-оккупант Михаил Цыкало из Оренбургской области самоликвидировался в расположении своей же военной части, пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе.

26-летний сержант-контрактник 419-го учебного мотострелкового полка был в рядах оккупантов весной прошлого года. Вернулся, как отмечает Комахидзе, домой целым и невредимым.

Цыкало служил инструктором взвода обеспечения.

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"В основном находился в огромном ангаре с техникой, где зимой довольно холодно и замерзают замки. 5 декабря 2022 года Цыкало пытался отогреть один из замерзших замков, когда в его руках взорвалась газовая горелка. Сержант получил серьезные ожоги и только 7 декабря отмучился", - пишет эксперт, ссылаясь на местные СМИ.

Цыкало любил литературу и писал стихи, публикуя свои "произведения" под псевдонимом "Silentum". В одном из стихов Цыкало, иронично, предрек свою дурацкую смерть: "Холодный путь сквозь жаркий разум / Зовёт меня вперёд во мраке. /Закрыты двери - путь свободен. /А свет вдали-потухший факел".

Потери России в Украине – актуальные данные

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

Кроме того, появилось фото новогоднего застолья самарских мобиков в ПТУ Макеевки, куда позже влупил HIMARS.

Российские террористы продолжают атаковать Соледар, не считаясь со своими потерями. Недавно в сеть слили видео одного из провальных штурмов "вагнеровцами" города, в результате – все ликвидированы.

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