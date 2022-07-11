Даже те, кто пострадал во время взрывов, не склонны обвинять власти.

Усталость от войны, желание не нервничать лишний раз и доверие к власти - все это демонстрируют жители приграничной с Украиной Белгородской области России, где фиксируют "прилеты".

Об этом говорится в репортаже французской газеты "Le Monde".

Журналисты пробыли в области два дня, как признаются - их постоянно преследовали две или три машины без опознавательных знаков. Это было как в самом Белгороде, так и в деревнях южнее от него.

Впрочем, они имели возможность пообщаться с местными жителями, в частности, теми, что живут рядом с домом, который был обстрелян 3 июля.

Почти все жители Белгорода демонстрируют понимание того, что это никакая не "спецоперация", и говорят, что устали от войны.

"Мы давно знаем, что это не спецоперация. Теперь мы понимаем, что это происходит с нами. Мы знали, что по нам бьют, потому что мы близко, но мы думали, что все быстро закончится - как в Грузии, как в Сирии", - комментирует 45-летняя Татьяна Кайдалова, убирая разбитое стекло.

Ее пожилой родственник Александр не сомневается в принятых Кремлем решениях и считает единственным, кто может прекратить войну, президента США Джо Байдена.

"Жить станет еще труднее, но мы не жалуемся и перестраиваемся, это наш менталитет. .. Если западные люди считают, что мы прекратим поддерживать нашего президента из-за санкций или взрывов, то они ошибаются. Даже наоборот! Более того, о личности Владимира Путина вообще речь не идет", - говорит он.

65-летняя Ольга из соседнего дома с восторгом отмечает: "Теперь хоть люди понимают, что это такое, уже не видят эту ситуацию только с дивана".

Впрочем российские власти прилагают усилия, чтобы поддерживать атмосферу спокойствия в Белгородской области, которая выполняет роль базы армии РФ и где ежедневно слышат выстрелы в сторону Украины, видят перемещение солдат.

В частности, национальные СМИ почти не освещали взрывы 3 июля. Чтобы не позволить беспокойству или унынию распространиться среди населения, восстановление пострадавших окон и крыш домов власти обеспечивают с небывалой скоростью. И это срабатывает - за пределами пострадавших районов сохраняется тишина и спокойствие.

Даже те, кто пострадал во время взрывов, не склонны обвинять власти.

"Я не могу обвинять свое правительство, я не могу обвинять украинцев. ... Без сомнения, у нас не было выбора, иначе они напали бы первыми... Без сомнения", - говорит 56-летний бывший электрик Юрий, получивший ранение в руку во время обстрела.

Отношение к родственникам из Украины жители приграничья также демонстрируют разное. Юрий признался, что разорвал связи с семьей, находящейся "по ту сторону". А местный таксист рассказал, что продолжает общаться с родственниками в Харькове. Впрочем, у него искаженная картинка реальности и он уверен, что этот украинский город выживает благодаря российской гуманитарной помощи.

Жители в селах на юге Белгородской области, куда снаряды долетают чаще, демонстрируют смирение.

"Если президент говорит, что все хорошо, то это хорошо", - говорит местный житель.

61-летняя Люба из села Головчино, в чей дом попал снаряд, повредив ограждение, крышу и окна и убив ее собаку, говорит: "Нет смысла волноваться".

Коммунальные службы отремонтировали ее дом, поэтому теперь она ждет урожай со своего огорода. Говорит, в случае опасности даже не спускается в погреб.

Однако часть жителей приграничных сел эвакуировали. Их поселили в гостиницы, которые до этого принимали людей из Украины. Один из переселенцев, Роман, переехавший с женой и тремя детьми, говорит, что выезжать отказываются в основном люди преклонного возраста или те, кто имеет скот.

Он поддерживает президента и армию, но замечает: "В любом случае от нас ничего не зависит. И действительно ли это наше дело разбираться, почему все это началось?".

Местный журналист замечает, что в Белгороде царит апатия, и роль в этом, в частности, сыграл бывший губернатор, который пробыл на посту 27 лет, и который подавлял любые попытки создать гражданское общество. Добавляется к этому и эпидемия доносов и осуждения по делам о "дискредитации" вооруженных сил России.

Единственный, кто в разговоре с журналистами поставил под сомнение результативность войны, развязанной Россией, была волонтер Жанна Бассанская, которая покупает одежду, еду и дроны для военных. Она осуждает преследования тех, кто против войны, и уверена, что победы быть не может. Желание помочь своей армии объясняет тем, что жаль военных, и тем, что не уверена, что боевые действия не переместятся к Белгороду.

Несмотря на общую атмосферу поддержки действий властей, отдавать деньги на армию россияне не готовы - даже после взрыва 3 июля.

"Проблемы с деньгами у всех. Да и людям надоело, они устали от конфликта, поверив, что все быстро пройдет", - говорит Бассанская.

Еще меньше денег отдают россияне волонтерам, помогающим выехавшим из Украины. Таких насчитывают здесь около 3 тысяч, семья из Украины, погибшая во время обстрела 3 июля, была среди них.

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