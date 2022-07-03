Украинская сторона подтвердила гибель семьи из Харьковской области в результате обстрела Белгорода.
Об этом заявил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.
"Сегодня ночью в результате действий российских военнослужащих в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки... Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населённых пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", - рассказал Задоренко.
Как писал УНИАН, в российском Белгороде в ночь на 3 июля снова были слышны "громкие звуки". Власти Белгорода предупредили напуганных взрывами людей, что спать спокойно они уже не смогут.
Напомним, ранее в Ростовской области РФ после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля Владимир Путин путем терактов готовит Россию ко всеобщей мобилизации.