Магазины бренда временно откроются, чтобы распродать остатки.

Второй по величине в мире розничный продавец одежды H&M решил свернуть свой бизнес в России, тем самым присоединяясь к растущему списку компаний, которые полностью ушли из страны.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, компания еще в марте остановила свой бизнес в России - после вторжения в Украину. Для H&M Россия была шестым по величине рынком. Компания открывала новые магазины в этой стране, одновременно сокращая количество физических бутиков на многих других рынках.

"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России невозможно", - заявил гендиректор Хелена Хельмерссон.

Компания временно откроет свои магазины, чтобы распродать оставшиеся товарные запасы в России. Ожидается, что мероприятия по сворачиванию деятельности обойдутся примерно в $191,3 миллиона. Вся сумма будет включена в результаты третьего квартала как единовременные расходы.

Как сообщал УНИАН, после российского вторжения в Украину Россию покинули уже десятки европейских компаний, в том числе немецкий концерн Siemen.

Вас также могут заинтересовать новости: