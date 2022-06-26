Сейчас активно поддерживает Россию в войне против Украины только Беларусь.

Вследствие полномасштабной войны против Украины Россия уже исчерпала почти все свои ресурсы. Поэтому сейчас в Кремле пытаются активно искать помощи у союзников. В частности, Путин делает ставку на страны, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности, среди которых - Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Однако, как подчеркнул советник главы МВД Ростислав Смирнов в эфире 24 канала, сейчас их вовлечение в войну России против Украины – маловероятно.

Смирнов напомнил о выступлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы видели, что сказал Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это было очень знаково, поэтому на самом деле такой вариант маловероятен", – отметил Смирнов.

Впрочем, по его словам, ключевым вопросом для союзников России будет не помощь войсками, а передача военного вооружения, которая не всегда является официальной.

"Такая вероятность невысока, но она существует. Именно поэтому мы и весь мир должны за этим очень пристально наблюдать", – заявил советник.

Если все же определенная страна осмелится передавать оружие России – цивилизованные страны могут быстро отреагировать на это и ввести жесткие санкции в отношении нее.

"Мы не можем допустить этого, поэтому должны работать превентивно. В частности, говоря о возможных последствиях такого сотрудничества", - отметил Смирнов.

Отметим, что сейчас наибольшую поддержку Россия в войне против Украины получает от Беларуси. Именно с ее территории произошло вторжение войск РФ 24 февраля 2022 года, а сейчас с использованием белорусских аэродромов продолжается активный ракетный обстрел территории Украины.

В частности, в ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего вовлечение Беларуси в войну против Украины, считает разведка.

Как сообщал УНИАН, институту ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

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