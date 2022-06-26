Такие результаты показал опрос 1 тыс. 050 компаний-членов Германо-российской внешнеторговой палаты, проведенный в конце апреля.

По результатам опроса 1 050 компаний-членов Немецко-российской внешнеторговой палаты, лишь четыре процента фирм ФРГ готовы полностью оставить российский рынок.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Только четыре процента немецких компаний, которые работают в России, решили полностью покинуть российский рынок после начала полномасштабной войны РФ против Украины", - сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате (ЗТП).

Отмечается, что опрос был проведен в конце апреля.

Согласно опросу, из числа немецких компаний, которые составляют две трети от общего количества членов ЗТП, лишь четыре процента заявили о намерении полностью уйти с российского рынка.

Другие планируют продолжить свою деятельность на рынке без каких-либо изменений, частично отказаться от новых проектов или изменить свою структуру, отмечается в сообщении.

По данным палаты, с начала 2022 года в ЗТП вступили 54 немецкие компании, при этом с 24 февраля свое членство отменили 20 компаний.

Как сообщал УНИАН, после российского вторжения в Украину Россию оставили уже десятки европейских компаний, в том числе немецкий концерн Siemen.

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