Российская цензура, видимо, не позволяет освещать мятеж Пригожина.

Российское государственное телевидение показало документальный фильм о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, когда разворачивается потенциальный военный переворот.

Корреспондент ВВС Фрэнсис Скарр обратил внимание на этот ход российского телевидения в связи с цензурной Кремля. По его словам, хотя Россия 24 не полностью проигнорировала сегодняшние события, ее выбор расписания для биографического материала "о многом говорит вам".

Кроме того, он обнародовал в своем Twitter-аккаунте скриншот, подтверждающий его слов.

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23 июня главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую армию в обстреле его наемников. При этом он потребовал от Кремля выдать главу минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Утром 24 июня "вагнеровцы" уже были в Ростов-на-Дону, дальше они прошли Воронеж, после чего двинулись на Москву.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин заявил о "предательстве" и "ударе в спину". Кроме того, он призвал ЧВК "Вагнер" сложить оружие. В то же время Пригожин отказался сложить оружие.

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