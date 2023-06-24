Российское государственное телевидение показало документальный фильм о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, когда разворачивается потенциальный военный переворот.
Корреспондент ВВС Фрэнсис Скарр обратил внимание на этот ход российского телевидения в связи с цензурной Кремля. По его словам, хотя Россия 24 не полностью проигнорировала сегодняшние события, ее выбор расписания для биографического материала "о многом говорит вам".
Кроме того, он обнародовал в своем Twitter-аккаунте скриншот, подтверждающий его слов.
Гражданская война в Российской Федерации - что известно
23 июня главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую армию в обстреле его наемников. При этом он потребовал от Кремля выдать главу минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.
Утром 24 июня "вагнеровцы" уже были в Ростов-на-Дону, дальше они прошли Воронеж, после чего двинулись на Москву.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин заявил о "предательстве" и "ударе в спину". Кроме того, он призвал ЧВК "Вагнер" сложить оружие. В то же время Пригожин отказался сложить оружие.