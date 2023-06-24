Отмечается, что Развозжаев отреагировал на ситуацию "первым из глав регионов".

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развозжаев прокомментировал переворот в России, как в СМИ назвали действия главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина после заявления об ударе по его наемникам со стороны кадровых военных РФ.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "РБК". Отмечается, что Развозжаев отреагировал на ситуацию "первым из глав регионов".

"Как и многие из вас сейчас – не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт – плохо. Конфликт такого уровня….плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией, для того, чтобы делать выводы. Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт", – заявил он.

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Мятеж "вагнеровцев" в России

Вечером 23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что по позициям ЧВК "Вагнер" был нанесен удар. В атаке он обвинил кадровые войска РФ. Впоследствии у Пригожина заявили, что идут "останавливать" министра обороны Сергея Шойгу.

ФСБ и других силовиков в Москве и ряде регионов подняли по тревоге. Кроме того, в Ростовской области и Москве был объявлен план "Крепость". Позже его ввели и в Воронежской области. Кроме того, против Пригожина возбудили уголовное дело по призыву к вооруженному мятежу.

Со временем Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" уже входят в Ростов. По его словам, они пересекли во всех местах государственную границу, а пограничники "выходили им навстречу и обнимались". Позднее сообщалось, что в Ростовской области звучали выстрелы, кроме того, в СМИ появились видео с якобы колонной ЧВК "Вагнер" в области.

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