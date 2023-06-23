План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств.

В Москве силовиков привели в повышенную готовности, а в Ростовской области вооружают солдатов срочной службы после заявлений Пригожина.

В Москве введен план "Крепость", сообщает источник ВЧК-ОГП.

Как пишет Astra со ссылкой на источники, после слов Евгения Пригожина о том, что он собирается "восстановить справедливость" в России, сотрудникам силовых ведомств в Москве пришло распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".

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В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", утверждает Baza.

"Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", - пишет телеграм-канал.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

По словам собеседников издания "Вот Так", в Ростовской области после заявления Пригожина вооружают срочников.

"Я в резерве, моих 30 людей уже отправили на броню (получение снаряжения — "Вот так"). Они получают броню, оружие, ждут БТР", - рассказал собеседник журналист аиздания в одной из приграничных частей в Ростовской области.

Второй собеседник среди служащих одной из приграничных частей подтвердил сообщения о вооружении личного состава. При этом оба военных заверили, что не понимают, к чему именно их готовят и что именно происходит. Командование не дает им объяснений.

Источники ростовского издания 161.ru подтверждают информацию "Базы" об объявлении плана "Крепость" в Ростовской области.

"Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с "ЛНР" и "ДНР". Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван, - цитирует своего собеседника 161.ru.

Ситуация с Пригожиным - детали

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе по его базе со стороны Министерства обороны и обещал отомстить. Минобороны России заявляет, что все распространяемые в соцсетях от имени ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Президент Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, сообщил его пресс-секретарь Песков. После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

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