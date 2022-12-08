При этом глубина обороны российской армии на этом участке фронта остается неясной.

В районе Сватово развернуты части "элитной" 1-й гвардейской танковой армии России. Она понесла потери в начале полномасштабного вторжения и во время бегства на Харьковщине. Рашисты также выстроили систему траншей, но глубина обороны остается неясной.

Такими сведениями поделились в британской разведке в традиционном ежедневном отчете о ситуации на фронте. В сводке сказано: "Предположительно, элитная 1-я танковая армия понесла тяжелые потери в начале войны, в том числе во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года. В настоящее время она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя и остается значительно ниже утвержденной численности — более 25 000 человек".

В британской разведке также сообщили, что оккупанты вырыли систему траншей общей протяженностью 60 километров между Сватово и российской границей. Но несмотря на продолжительность работ по укреплению защиты, глубина обороны рашистов остается неясной.

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"Эффективность оборонительных операций 1-й танковой армии и других формирований будет в значительной степени зависеть от степени взаимной поддержки позиций для отступления", — подытожили в британской разведке.

Ситуация под Сватово: основная информация

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в район Сватово и Кременной оккупанты стянули много техники. Они пытаются всеми силами остановить наступательные операции ВСУ.

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 7 декабря заявил: "На Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватово и других районах, где они пытаются контратаковать".

По данным аналитиков из американского Института изучения войны, на линии Сватово-Кременная оккупанты преимущественно обороняются от украинских защитников.

Гайдай в начале декабря пообещал хорошие новости с Луганщины. Как сообщил глава ЛОВА, на Сватовском и Кременском направлениях погода способствует продвижению ВСУ.

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