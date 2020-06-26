"Это нормально": Песков отреагировал на участие в голосовании за поправки к Конституции РФ жителей ОРДЛО

На сегодня жителям оккупированных территорий Донбасса выдали 230 российских паспортов.

В Кремле прокомментировали вопрос голосования за поправки к Конституции Российской Федерации получившими российское гражданство жителями оккупированного Донбасса.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, как жители оккупированного Донбасса, получившие российские паспорта, смогут приехать на территорию РФ, чтобы голосовать по поправкам в Конституцию.

«Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все-таки о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда функционирует. Однако, какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию», - сказал он.

Песков добавил, что граждане России, в каких бы странах они не проживали, имеют право на голосование.

«Это вполне нормально. Здесь только санитарный аспект, но, наверное, это лучше узнать в избирательной комиссии», - добавил Песков.

Отметим, что на сегодняшний день жителям оккупированных территорий Донбасса выдали 230 российских паспортов.

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