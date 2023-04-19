На нем якобы не было опознавательных знаков.

В среду, 19 апреля, в Тульской области России упал неизвестный дрон.

Как сообщает попагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на местные власти, БПЛА якобы приземлился в лесополосе. Угрозы для населения он не несет.

"Упавший беспилотник без опознавательных знаков обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области, угрозы населению нет", - говорится в сообщении.

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Деталей по модификации БПЛА не отмечают. Добавим, что Щекинский район расположен в 200 км от Москвы - это глубокий тыл врага.

Беспилотники атакуют Россию

В последнее время таинственные атаки беспилотников в РФ участились. В этом месяце российские СМИ сообщали, что на территории Брянска якобы упал начиненный взрывчаткой БПЛА. Также сообщалось о атаку дрона на военкомат в Севском районе области.

Сегодня утром стало известно, что 18 апреля в Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал здание военкомата.

Недавно дважды прогремели взрывы в Тульской области. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой. Россияне сообщали, что упал беспилотник. Кроме того, в российском Белгороде неизвестен беспилотник атаковал газовую станцию.

Дроны добираются до Москвы - недавно в сети появилась информация о том, что в пригороде Коломны Московской области раздался громкий взрыв. Очевидцы отмечают, что до "хлопка" был слышен свист.

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