Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования российских властей публично выступить в поддержку войны на Украине.
Об этом сообщает российское издание "Медиазона". Эмиграцию раввина подтвердила также его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.
После отказа публично поддержать войну в Украине семья раввина подверглась гонениям.
В начале мая Гольдшмидт вместе с женой Дарой отправились в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам. Потом супруги прилетели в Израиль, поскольку отца раввина госпитализировали в Иерусалиме.
Чижик-Гольдшмидт добавила, что сейчас родители ее мужа "находятся в изгнании из общины, в которой они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет".
Напомним, что раввины РФ уже не впервые не соглашаются с позицией и действиями режима Путина. Одним из таких случаев стал недавний скандал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.
Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмутился таким заявлениями.
В Украине заявление Лаврова назвали "пещерным антисемитизмом", а в Германии представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт слова главы МИД РФ назвал "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.
Главный раввин России Берл Лазар публично подверг критике высказывания министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова. Он призвал его извиниться за это скандальное заявление.