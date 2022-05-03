Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал эти заявления "абсурдом".

В Германии отреагировали на сравнение Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое сделал Сергей Лавров.

Как пишет Spiegel представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал слова министра иностранных дел России "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

"Я думаю, что российская пропаганда, которую ведет министр иностранных дел Лавров, в этом случае не нуждается в дополнительных комментариях", – подчеркнул Хебестрейт.

Как писал УНИАН, российский глава МИД заявил итальянским журналистам, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он отметил, что у президента Зеленского есть еврейские корни. Однако это, мол, ничего не значит, потому что у инициатора Второй мировой войны Гитлера тоже текла еврейская кровь.

"Мудрый еврейский народ говорит, что самые отъявленные антисемиты обычно евреи", – сказал Лавров.

Таким заявлением политик вызвал дипломатический скандал не только в Украине, но и в Израиле. Глава МИД Израиля Яир Лапид подчеркнул, что слова российского чиновника являются грубой исторической ошибкой. Теперь страна ждет официальных извинений Лаврова. Ведь его слова означают, что евреи убивали сами себя.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что РФ зашла уже слишком далеко. Ведь Лавров поставил под сомнение существование Холокоста, а также оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир вместе остановить Россию. Иначе ее агрессивная политика приведет к еще более катастрофическим последствиям.

Сам Зеленский подчеркнул, что заявления Лаврова перед годовщиной победы над нацизмом означают, что высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов.

"Нет слов... такой антисемитский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их позицию? Останутся ли отношения с Россией [такими], как всегда? Потому что слова российского министра иностранных дел, "большого знатока" гитлеризма, являются неслучайными", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что, пока мировое сообщество возмущается словами Лаврова, в Москве молчат. Он напомнил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории мемориального комплекса Бабий Яр, повредили менору в Дробицком Яру под Харьковом, убивали стариков, переживших нацистские концлагеря, создают на украинской территории фильтрационные лагеря, убивают, насилуют и силой вывозят украинских граждан на свою территорию.

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