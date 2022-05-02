Глава МИД РФ сказал, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмутился таким заявлениями.

Так, в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером, пишет Meduza.

"Он (президент Владимир Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - цинично сказал Лавров.

По словам Лаврова, где-то публикуются материалы, которые подтверждают, что "американцы и канадцы сыграли ведущую роль подготовке ультрарадикальных, откровенно неонацистских подразделений в Украине".

В Израиле возмутились таким заявлениям Кремля. Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".

"Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", - написал Лапида в Twitter.

Ранее Лавров заявлял, что Москва якобы не требует от Зеленского сдаться: он должен приказать военным прекратить сопротивление.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителя. 3152 человека были ранены.

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