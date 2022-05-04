Заявления Лаврова Лазар назвал "шокирующими".

Главный раввин России Берл Лазар подверг критике высказывания министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова, который предположил, что злейшими антисемитами были евреи и что у Адольфа Гитлера были еврейские корни.

Заявления Лаврова Лазар назвал "шокирующими" и сказал, что хотел бы, чтобы Лавров извинился. Такой комментарий необычен для России, где другие представители духовенства поддерживают войну в Украине и где инакомыслие в значительной степени незаконно, пишет Jewish Telegraphic Association.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", — написал Лазар в ответ на просьбу о комментарии.

"Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу", — добавил Лазар.

Напомним, у Зеленского отреагировали на обвинения России насчет "наемников из Израиля".

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