По словам советника руководителя ОП, антисемитские заявления Лаврова - это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что, пытаясь переписать историю, Москва ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.

Такое мнение он высказал в своем микроблоге в Twitter реагируя на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о сравнение президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.

"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев в WWII и Холокосте - еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", - подчеркнул Подоляк.

Так, заметил он, Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем.

"Россия обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство. Россия расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида", - констатировал советник руководителя ОП.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что заявления Лаврова о том, что у Гитлера, как и Зеленского, была еврейская кровь - это отрицание трагедии Холокоста. По его словам, таким образом россияне пытаются оправдать свои зверства и цель полномасштабной войны против Украины.

"Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр. Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Ибо, по мнению Лаврова, "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи", - подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что Россия таким образом пытается объяснить свою чушь о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.

"Это пещерный антисемитизм, который прикрывает теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должно оставаться без ответа", - отметил Ермак.

В украинском МИД также заявили, что высказывания Лаврова лишь показывают, как глубоко укоренен антисемитизм российских элит.

"Его (Лаврова – ред.) отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", – написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает УНИАН, Лавров во время интервью телекомпании Mediaset назвал евреев "крупнейшими антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь".

"Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он - еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.

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