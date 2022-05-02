Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что, пытаясь переписать историю, Москва ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.
Такое мнение он высказал в своем микроблоге в Twitter реагируя на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о сравнение президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.
"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев в WWII и Холокосте - еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", - подчеркнул Подоляк.
Так, заметил он, Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем.
"Россия обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство. Россия расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида", - констатировал советник руководителя ОП.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что заявления Лаврова о том, что у Гитлера, как и Зеленского, была еврейская кровь - это отрицание трагедии Холокоста. По его словам, таким образом россияне пытаются оправдать свои зверства и цель полномасштабной войны против Украины.
"Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр. Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Ибо, по мнению Лаврова, "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи", - подчеркнул Ермак.
Руководитель Офиса президента добавил, что Россия таким образом пытается объяснить свою чушь о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.
"Это пещерный антисемитизм, который прикрывает теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должно оставаться без ответа", - отметил Ермак.
В украинском МИД также заявили, что высказывания Лаврова лишь показывают, как глубоко укоренен антисемитизм российских элит.
"Его (Лаврова – ред.) отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", – написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщает УНИАН, Лавров во время интервью телекомпании Mediaset назвал евреев "крупнейшими антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь".
"Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он - еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.