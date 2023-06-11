Российский террорист заявил, что "частникам" нет места на фронте.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) озвучил свое "нет" по поводу присоединения наемников ЧВК "Вагнер" к российской армии.

Об этом террорист высказался в своем Telergam. По его словам, российская армия так функционировать "нормально не сможет", но, вместе с тем, провоцировать смуту обратным решением нельзя.

"Мой ответ на поставленный итоговый вопрос - "нет". Не готова. Нормально не сможет. Но не делать этого - означает спровоцировать смуту в самом скором времени. И касается это, в первую очередь, не добровольческих формирований, а ЧВК", - заявил он.

Гиркин констатировал, что "частникам" не место на фронте. Они могут воевать исключительно заграницей, считает террорист.

Шойгу затянул удавку на шее Пригожина

Напомним, что 10 июня в Минобороны РФ озвучили, что решением действующего министра Сергея Шойгу собираются обязать все добровольческие формирования (включительно с ЧВК "Вагнер") подписать контракты на службу в российской армии до 1 июля.

Там считают, что это положительно повлияет на армии и позволит наемникам обрести правовой статус.

Отметим, что на эту идею уже отреагировал основатель "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Он посла Шойгу с его указами и заявил, что полномочия министра распространяются исключительно на зону его ответственности, куда не входит ЧВК.

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