Террорист с унылым выражениям лица попросил оккупантов в тылу меньше пить.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) шокировал россиян "страшной" историей о том, как украинские бойцы при помощи HIMARS уничтожают оккупантов на фронте. Недавно он так запутался в своих же высказываниях, что обвинил в преступлениях сам себя.

В очередном обращении Гиркин сначала попытался успокоить свою "публику", отметив, что за один залп ВСУ уже не "выносят" по сотне солдат РФ.

"А такие случаи были. Целые штабы бригад уничтожались одним залпом. Штабы бригад, подчеркиваю. Включая командиров. Целые лагеря сносились по подготовке..", - заявил Гиркин.

Террорист упомянул о случае в Макеевке. По его словам, это был не единичный инцидент, были и похлеще.

С унылым лицом террорист попросил армию РФ меньше выпивать, как это было в новогоднюю ночь 1 января: "Наконец-то наши военные осознали, что даже на значительной удаленности от фронта не стоить собираться в кучи и отмечать день Росгвардии. Ну..накрыли Росгвардию в Донецке", - указал он.

Сокрушительный удар ВСУ по оккупантам в Макеевке

Отметим, что в ночь на 1 января Вооруженные силы Украины мощно поздравили оккупантов с наступлением новогодних праздников ударом по профтехучилищу в Макеевке (Донецкая область). Туда Минобороны РФ свезло "свежих" мобилизированных для того, чтобы бросить на фронт.

В итоге, украинская армия смогла ликвидировать порядка 300-400 российских военных. Российские глубинки накрыла череда постоянных похорон.

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