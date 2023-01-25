Отмечается, что еще некоторые российские военные числяться без вести пропавшими.

Журналисты установили имена 92 военных Российской Федерации, которые находились в новогоднюю ночь в ПТУ во временно оккупированной Макеевке. При этом минимум еще 16 семей не могут найти своих родственников.

По инфомации русской службы ВВС, большая часть погибших и раненных – это мобилизованные из Самарской области. При этом военный комиссар области Андрей Вдовин отказался публиковать фамилии тех, кто находился в Макеевке в новогоднюю ночь, когда ВСУ ударили по ПТУ.

Родственники мобилизованных сообщили, что большинство погибших получили повестки в конце сентября, после чего около двух месяцев проходили подготовку. Приказ об их отправке в Украину поступил в середине декабря, а в Макеевку военные РФ прибыли 26 декабря.

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Отмечается, что первые похороны состоялись 7 и 8 января. Тела погибших продолжают привозить в Самарскую область, а похороны проходят почти каждый день. Самому молодому погибшему 22 года, самому старшему – 48 лет.

Полный список "выпускников" ПТУ в Макеевке можно посмотреть ТУТ!

"Бавовна" в Макеевке на Новый год - что известно

В новогоднюю ночь украинские военные "поздравили" российских оккупантов, которые распологались в здании ПТУ в Макеевке. Отмечается, что на момент удара там могло быть до 600 россиян - среди "двухсотых" спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Сначала в России подтвердили гибель 63 военных, но 4 января в минобороны РФ заявили о гибели 89 оккупантов.

При этом российское командование пытается снять с себя ответственность. Главной причиной точного удара ВСУ назвали "массовое использование личным составом мобильных телефонов". В свою очередь родственники ликвидированных оккупантов не верят в заявления прихвостней Путина.

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