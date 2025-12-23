Повар уверяет, что только порадовался бы за свою девушку.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко заявил, что ничего не имеет против измен в отношениях, потому что относится к этому спокойно.

В разговоре с блогершей Машей Батиг, который девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, кулинар сказал, что никогда не изменял своим партнершам, но и не спрашивал их, изменяли ли они ему. Более того, он легко готов простить такой поступок:

"Я не спрашивал. Я не против. Если кто-то мне изменяет - я "за". Считаю, если люди хотят заниматься, то пусть занимаются. Это же приятно было в тот момент. Я был бы счастлив, что ей классно".

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года ресторатор Евгений Клопотенко публично объявил об отношениях с 30-летней коммуникационщицей Екатериной Воскресенской. Он опубликовал совместные фото, отметив, что они встречаются уже девять месяцев.

Впоследствии Клопотенко рассказывал, что они с Екатериной пытаются строить открытые и честные отношения, однако то, что он остается свободным человеком, не означает, что он может быть с другими женщинами.

Напомним, в прошлом году ресторатор попал в скандал из-за признания, что хотел бы похитить девушку и держать ее в клетке. Впоследствии он уверял, что речь идет лишь о мысли, а не о намерениях действовать таким образом.

