Арахамия отмечает, что речь идет о возможном проведении выборов "в условиях военного положения".

Центральная избирательная комиссия приняла постановление, которым возобновила функционирование автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с избирателями, сообщает пресс-служба Секретариата Комиссии.

Отмечается, что в связи с введением в Украине военного положения и с целью защиты целостности базы данных Реестра, обеспечения защиты персональных данных, Комиссия постановлением от 24 февраля 2022 года временно прекращала ведение Реестра.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была восстановлена работа "Государственного реестра избирателей".

"Как и обещал, буду информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения", - написал он.

Арахамия отметил, что решение ЦИК фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие - его актуализации.

"Обновление реестра избирателей - одно из базовых условий проведения любых выборов. Война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик объяснил, при каких условиях могут состояться выборы в Украине. Он напомнил, что согласно действующему закону, в Украине не разрешается проводить выборы во время военного положения.

"После того, как появятся предпосылки, будет решен вопрос юридический относительно военного положения, можно говорить о проведении выборов. Но для проведения выборов требуется внесение изменений в законодательство, которое бы учитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий", - отметил Дубовик.

В то же время президент Владимир Зеленский сказал, когда и как пройдут выборы в Украине. По его словам, "не Путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские, народа Украины, граждан Украины".

"Он точно не гражданин Украины, и поэтому он точно не будет влиять ни на что. И ни на результат, тем более", - добавил глава государства.

