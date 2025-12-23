Враг целился по подстанциям, отвечающим за снятие мощности с АЭС, и тепловым электрострациям.

Из-за последствий очередной массированной атаки России в ближайшее время в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений объемом 3-4 очереди, то есть украинцы будут сидеть без света до 16 часов в течение суток. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"3-4 очереди будет с постепенным уменьшением по мере восстановления энергообъектов", - отметил эксперт.

Он добавил, что ожидаемое в ближайшее время снижение температуры воздуха существенно не повлияет на графики отключений.

"Возможно по полчаса добавят в очередях отключений", - пояснил Рябцев.

По его словам, потребление электроэнергии существенно возрастает при условии снижения температуры до минус 10-15°C.

Он отметил, что мишенью россиян снова стали подстанции, которые отвечают за снятие мощности с АЭС, тепловые электростанции.

"Те же самые цели снова: подстанции, которые отвечают за снятие мощности с АЭС, тепловые электрострации. Если посмотреть сообщения мониторинговых каналов, куда что летит, то можно увидеть названия очень знакомых населенных пунктов: Добротвор, Бурштын. Если туда летит, то это, наверное, по соответствующим ТЭС. Если сказано, что Ривненская и Хмельницкая область почти обесточены - это означает, что повреждены подстанции, которые отвечают за снятие мощности с соответствующих АЭС", - отметил Рябцев.

Он напомнил, что из-за последствий атаки РФ по команде "Укрэнерго" была уменьшена мощность энергоблоков АЭС.

"Поэтому увеличится продолжительность отключений, в том числе и на Западной Украине", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что из-за атаки врага были введены аварийные отключения в большинстве регионов Украины, но отметил, что "никакого блэкаута нигде нет".

"Те обесточивания, которые были, они превентивные, то есть диспетчер дал команду на время атаки выключить мощность. Это было сделано. И это позволило уменьшить нанесенный ущерб", - пояснил Рябцев, добавив, что после проведения необходимых работ графики отключений вернутся.

При этом он отметил, что на Западе Украины из-за последствий вражеских атак тоже будут временно отключать несколько очередей потребителей.

"До этого очередей не было, а сейчас, возможно, на неделю вернутся очереди отключений на Западной Украине", - подчеркнул эксперт.

23 декабря Россия в девятый раз с начала года массированно атаковала энергосистему Украины. В результате атаки три области почти полностью остались без света. Из-за вражеских атак три атомные электростанции, которые находятся на неоккупированной территории Украины, вынужденно снизили производство электроэнергии.

По словам президента Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела россияне запустили по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

