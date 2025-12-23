Геннадий Рябцев отметил, что на атакованных врагом подстанциях есть множественные повреждения.

Украинские АЭС, которые были вынуждены из-за массированной атаки России уменьшить производство электроэнергии, смогут выйти на максимальную мощность не ранее чем через неделю. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если от сегодняшнего дня неделю считать, то это минимум, чтобы выйти на полную мощность. Это при условии, если "Укрэнерго" найдет возможность переконфигурировать систему так, чтобы не нужно было что-то восстанавливать, заменять, условно говоря, трансформаторы", - отметил эксперт.

Если же повреждения в результате вражеской атаки не позволят сделать переконфигурацию системы, то нужно будет больше времени.

"Насколько больше времени будет зависеть от повреждений", - подчеркнул Рябцев.

Эксперт пояснил, что на атакованных врагом подстанциях "Укрэнерго", которые необходимы для поставки электроэнергии с АЭС потребителям, "множественные повреждения". По его словам, защитой второго уровня на подстанциях диспетчера энергосистемы защищены только критически важные элементы, и отметил, что защита не сможет уберечь подстанцию от прямого попадания ракеты.

"А множественные повреждения это то о том, что не под аркой. То есть трансформатор живой, а изоляторы, релешки, провода, арматура и прочее - поломаны. И все это нужно каким-то образом восстановить", - отметил Рябцев.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

23 декабря Россия в девятый раз с начала года атаковала энергосистему Украины. Из-за вражеской атаки в ряде областей и Киеве применены экстренные отключения. Как отметили в Минэнерго, в результате вражеской атаки три области остались без электроснабжения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне запустили по Украине более 650 дронов и десятки ракет, а под ударом были по меньшей мере 13 областей.

