Женщина поддержала брата в непростой период.

Сестра украинского актера театра, кино и дубляжа Андрея Фединчика эмоционально отреагировала на интервью, в котором он рассказал о своей семье, службе в армии и разводе с женой.

Екатерина Лончар написала в Threads, что посмотрела разговор Андрея с журналисткой Алиной Доротюк на одном дыхании, а моменты, где они обсуждали смерть их отца и болезнь матери, довели ее до слез. Женщина отметила, что гордится братом:

"Мы все видели, через какой личностный ад ты проходил! Ты уже не такой, как несколько лет назад - даже голос и взгляд другие. Зрелый, мужественный, мудрый, взвешенный. Ты очень вырос внутренне. Верю, что твоя светлая полоса уже скоро! Люблю".

Напомним, внезапный развод Андрея Фединчика с актрисой Натальей Денисенко вызвал множество предположений и обсуждений в сети. В частности, актрисе быстро начали "приписывать" роман с бизнесменом Юрием Савранским.

Артистка пошла на интервью к Маше Ефросининой, где рассказала, что ей трудно было выдерживать разлуку с мужем, который ушел на фронт, поэтому со временем ее чувства угасли. Она уверяла, что никогда не изменяла ему, а наоборот - пыталась сохранить семью.

После этого на интервью пошел и Фединчик. Он не стал раскрывать многие подробности скандального развода, однако заявил, что Денисенко изменяла ему с Савранским, что и стало причиной их разрыва.

Стоит отметить, что почти сразу после интервью Денисенко и Савранский публично дали понять, что находятся в отношениях.

