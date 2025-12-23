Контроль за неправильным подключением потребителей к электросетям должен осуществлять Госэнергонадзор.

Отключения электроэнергии происходят по установленным инструкциям. Разница между домами часто объясняется тем, что часть из них подключена к трансформаторным подстанциям, которые питают критическую инфраструктуру и не отключаются. Об этом сообщил старший диспетчер "Укрэнерго" Виталий Токарь в интервью LB.ua.

"В Киеве, например, этим непосредственно занимаются диспетчеры кабельных сетей. Определяют, какая группа потребителей на какой срок будет отключена. У них есть инструкции, есть таблицы, где указано, какой фидер, какая имеет нагрузка. ОСР (Оператор Системы Распределения, – УНИАН) спускает нагрузку, которую надо выключить в определенный период. А диспетчер может выключать дистанционно или отправляет бригады, которые ездят по городу и вручную выключают фидеры (сети, подключенные к выключателю на подстанции, – УНИАН)", – отметил он.

Комментируя распространенные жалобы на то, что "соседний дом все время освещен, а у нас отключения по 10 часов", он отметил, что здесь возникает вопрос, к какой трансформаторной подстанции подключен дом.

По его словам, если сеть питает объекты критической инфраструктуры, то ее не отключают. Например, речь идет котельные, больницы или другие важные объекты.

"Следить за тем, кто неправильно подключен, должен Госэнергонадзор. И по возможности такие дома возвращают в некритическую энергосеть. Также Госэнергонадзор должен отслеживать равномерность распределения между очередями. Надо спрашивать ОСР, почему оно неравномерное", – добавил он.

Как писал УНИАН, энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что украинские АЭС, которые были вынуждены из-за массированной атаки РФ уменьшить производство электроэнергии, смогут выйти на максимальную мощность не ранее чем через неделю.

По словам эксперта, из-за последствий атак России в ближайшее время в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений объемом 3-4 очереди, то есть украинцы будут сидеть без света до 16 часов в течение суток.

