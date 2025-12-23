Санкции Евросоюза в отношении России затронули торговлю нефтью и газом, сталью и другими металлами, морепродуктами, алкоголем, сигаретами и ювелирными изделиями, но это не все. На европейские рынки продолжают поступать другие российские товары.
The New York Times пишет, что в магазинах Великобритании продаются российские батончики Snickers. На сладости обратили внимание местные власти, потому что они нарушают законы о маркировке, поскольку ингредиенты не указаны на английском языке.
Большинство продуктов питания не подпадает под санкции, но многие компании по всему миру прекратили производство в России или полностью ушли из страны. Вот только производитель Snickers - Mars Wrigley - этого не сделал.
Американский кондитерский гигант объявил в марте 2022 года, что не будет импортировать из России и экспортировать в Россию, но продолжит производство продуктов питания в стране, а прибыль направит на "гуманитарные цели".
На вопрос о появлении русскоязычных батончиков Snickers в британских магазинах компания ответила, что не может помешать посредникам покупать Snickers в России или в соседних странах, таких как Беларусь, и перепродавать их в Западной Европе.
"Продукты Snickers с упаковкой на русском языке не производятся в Великобритании. Однако, когда продукты производятся на местных рынках и распространяются среди потребителей, мы не можем контролировать третьих лиц, которые впоследствии перепродают их в других местах. Это может привести к появлению таких продуктов в Великобритании", - говорится в заявлении Mars Wrigley U.K. and Ireland.
Некоторые критики заявили, что эта ситуация свидетельствует о продолжающейся торговле с Россией.
"Покупая эти продукты, жители Великобритании косвенно поддерживают российскую экономику, потому что часть потраченных ими денег попадает в Россию", - сказал профессор британской бизнес-школы Cranfield School of Management Иоаннис Колиусис.
По мнению экспертов, посредники, возможно, увидели возможность заработать, закупая товар в России, поскольку в Британии батончики Snickers продаются в магазинах по цене около 1,75 доллара и выше, что как минимум на треть дороже, чем в России.
Торговля с Россией - последние новости
С начала полномасштабной войны торговля между Евросоюзом и Россией резко сократилась из-за санкций и ограничений на импорт некоторых товаров. Импорт товаров из России в первом квартале 2025 года составил 8,74 млрд евро или 10,11 млрд долларов, по сравнению с 30,58 млрд евро четыре года назад. С января 2022 года ЕС импортировал российских товаров на сумму 297 млрд евро.
Так, российская рыба до сих пор остается на европейских столах, несмотря на попытки Европейского Союза сократить импорт.