В Лимане уже эксгумировано более 40 тел, отметили в Офисе генпрокурора.

В деоккупированном Лимане на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей.

Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

В сообщении сказано, что 4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых "ЛДНР" Святогорска и Лимана, в ходе которого установлены места захоронения местных жителей.

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"В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них - с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их личности в настоящее время устанавливаются. На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Младшей - всего год. Она похоронена рядом со всей семьей. Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры, начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

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Как сообщал УНИАН, 1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

2 октября Лиман полностью был зачищен от российских войск.

8 октября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в двух громадах Донецкой области от российских захватчиков освободили 40 населенных пунктов.

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