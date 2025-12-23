Вместе с ними выехал и 23-летний россиянин, которого они захватили в плен.

Украинские пехотинцы Денис "Барс" и Дмитрий "К2" вернулись с позиции в районе города Константиновка Донецкой области, где они держали оборону 130 дней подряд. Об этом сообщили в 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Как рассказал Дмитрий, он не пожалел ни одного дня о том, что попал именно сюда. Вместе с Денисом они имели несколько огневых контактов с врагом, ликвидировали семь врагов.

В бригаде рассказали, что во время одного из боев оккупанты засекли воинов дроном, и на следующее утро их дом начали "разбирать" - лупили FPV-дронами и минометами.

"Мы спрятались по двум запасным выходам. У "Барса" запасной выход был более прочным, чем мой. И когда надо мной произошел взрыв, меня засыпало. Я думал, что там и останусь навсегда под землей. Я успел сгруппироваться и лечь на бок, поджать колени и локти. Под телом осталось небольшое пространство. И я под себя начал копать - ножиком и руками. Понемногу за несколько часов я себя откопал, что можно было и покрутиться", - поделился Дмитрий.

После этого бойцам пришлось сменить позицию. Вместе с ними с "нуля" выехал и 23-летний российский военный Даниил Сычев из 242-го волгоградского мотострелкового полка армии РФ, которого захватили в плен.

Как отметили в бригаде, поскольку проводить ротации военных на Константиновском направлении крайне сложно, пленного также долго не могли вывезти с позиций. Он жил на соседней позиции более двух месяцев. Сычев помогал украинским пехотинцам - копал и обустраивал блиндажи.

Военные месяцами держат фронт

Ранее УНИАН сообщал, что два бойца 33 бригады наконец добрались до стабпункта после того, как провели более четырех месяцев на передовой, отражая российские атаки. "Зашли и вышли вместе... На счету каждого не менее 20 душ оккупантов. А еще усталость, радость, утешение, а сейчас и награда командира части", - говорилось в сообщении подразделения.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский наградил двух отважных бойцов, которые непрерывно находились на позиции 165 суток. Это солдат Александр Аликсеенко и младший сержант Александр Тишаев. Они получили от главы госдавы знак отличия "Крест боевых заслуг" получили. Отмечалось, что в мае-октябре 2025 года на окраине населенных пунктов Вербово, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области оба находились на одной из наблюдательных позиций.

