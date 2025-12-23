Хотели установить контроль над системой: экс-глава судебной администрации о скандале с НАБУ

Фабрикование уголовных дел, привлечение мошенников с гражданством России и использование дружеских связей с руководством НАБУ - неполный перечень незаконных действий, которые злоумышленники совершили для захвата контроля над Государственной судебной администрацией и усиления влияния на судебную систему в целом. Об этом сообщил экс-глава ГСА Алексей Сальников в интервью "Судебно-юридической газете".

По его словам, антикоррупционные структуры были использованы для достижения сугубо частных интересов, а дело против него оказалось сфабрикованным.

"Считал и считаю дело против меня заказным и сфальсифицированным. Мне жаль, что НАБУ было использовано для достижения сугубо частных интересов. Есть ряд причин того, что произошло. Первая - это попытки некоторых лиц в судебной системе вернуть себе власть, которую они потеряли. Для этого было необходимо сместить меня с должности председателя ГСА. Вторая - это желание так называемых "грантовых кругов" усилить свое влияние на судебную систему вообще и взять в руки распределение финансов в ГСА. Для этого было необходимо взять под контроль ГСА и Высший совет правосудия, которые непосредственно занимались этими вопросами", - пояснил экс-глава ГСА.

По его словам, определенные люди из судебной системы использовали тесные дружеские связи с руководством НАБУ (сейчас - уже бывшим). НАБУ организовало провокаторов, в частности "агента Бюро" Алексея Гончара, с целью фабрикации уголовного дела, сообщил Сальников.

"Когда мы начали слушать дело в ВАКСе то узнали, что он (Гончар - ред.) гражданин рф и находится в международном розыске. Гончар по поддельным документам через суд получил гражданство Украины. Он отбывал наказание за мошенничество в крупных размерах в России. Получив гражданство Украины, Гончар неоднакратно менял фамилии. Нами были собраны доказательства, что он постоянно звонит на территорию рф", - отметил он.

Юрист убежден, что Гончар находится "на зарплате" в НАБУ, поскольку является заявителем и в других уголовных производствах Бюро. Все дело было построено на том, что "агент" представился военнослужащим ВСУ и предложил Сальникову деньги, чтобы тот якобы купил для него машину и передал на воинскую часть, рассказал экс-глава ГСА. В конце концов, утверждает он, деньги были возвращены, поскольку схема с автомобилем выглядела слишком подозрительно.

Сальников также сообщил о давлении со стороны следователей и на рекордно короткие сроки рассмотрения дела в суде.

"Мне настойчиво намекали на подписание соглашения, за это обещали не сажать за решетку. Но мне необходимо было публично признаться в совершении тяжких преступлений. Так, не совершая никакого уголовного преступления, я в рекордные сроки от ВАКС и АП ВАКС получил 3 года лишения свободы", - сказал экс-глава судебной администрации.

По его словам, подобные дела стали системными и имеют целью уничтожение судебной системы страны.

"Сегодня все судебные реформы происходят за счет общественных активистов, которые не имеют опыта, но имеют средства и влияние. Общественность используют как меч, и не всегда на пользу обществу. Считаю, что происходит фактическое уничтожение судебной системы и замена ее на другую, но сможет ли эта система вызвать доверие людей - открытый вопрос", - подытожил Сальников.

