Населенный пункт был полностью зачищен 2 октября.

В освобожденном от оккупантов Лимане на Донбассе состоялась официальная церемония поднятия Государственного флага Украины.

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Как сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ, участие в торжественной церемонии поднятия флага сегодня принял командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

Также в церемонии принимали участие воины ВСУ, которые непосредственно освобождали Харьковскую и Донецкую область от российских оккупантов, представители Нацполиции, Нацгвардии, военно-гражданской администрации и жители города Лиман.

Освобождение Лимана от российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от российских войск. При этом президент отметил, что успехи украинских воинов не ограничиваются только освобождением Лимана.

Оккупанты, которые смогли сбежать из Лимана Донецкой области, сейчас строят укрепления в Кременной Луганской области.

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