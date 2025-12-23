'У меня была погоня за карьерой': Александр Педан признался, почему больше не работает на Рождество

Для телеведущего Рождество уже давно стало временем, когда работа отходит на второй план.

Известный телеведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан откровенно рассказал, как изменились его приоритеты в праздничный период. По словам ведущего, раньше работа и карьера занимали почти все его время, даже на Рождество. Однако с годами он сделал выбор в пользу семьи.

"Когда у меня была погоня за карьерой, я много работал, то на рождественские праздники у меня была работа. Последние 10 лет я не работаю на эти праздники, это семейный праздник. Мне приятно побыть в кругу семьи, уделить внимание детям. Рождество - это возможность побыть вместе", - поделился Александр Педан.

Сегодня Рождество в семье Педанов имеет свои особые и очень теплые традиции. Часть из них ведущий перенял от своей жены Инны еще в начале совместной жизни.

"У моей жены были правильные традиции с 12 постными блюдами. Когда мы поженились, я начал подхватывать их, и уже наших детей мы посвятили в эти традиции. Для Леры и Марика обязательная история - собраться за столом на Рождество", - рассказал капитан шоу "Я люблю Украину".

Отдельное место в их праздничном меню занимает особое блюдо от Александра Педана: "Я обязательно готовлю утку, потому что бабушка из села постоянно передает ту утку, которая ждет именно на Рождество. И дети ее очень любят.

В этом году звездная семья снова соберется вместе в полном составе. В Киев приедет дочь Лера, которая учится во Львове, а также супруги пригласят в гости брата жены с семьей.

"У нас такой маленький филиал Хмельницкого в Киеве празднует Рождество", - шутит Александр Педан.

Для телеведущего Рождество уже давно стало временем, когда работа отходит на второй план, а главной ценностью становится возможность быть рядом с близкими.

