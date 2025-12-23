По словам обозревателя издания, учитывая слабость Европы, неудивительно, что Путин считает, что время на его стороне.

На прошлой неделе на саммите ЕС не удалось достичь согласия относительно использования примерно 210 млрд евро замороженных российских активов в качестве залога для "репарационного" кредита Украине, что в очередной раз доказало, что Европейский Союз меньше, чем совокупность его частей. Такое мнение высказал бывший посол в ООН и экс-советник по нацбезопасности при президентстве Дональда Трампа Джон Р. Болтон для The Washington Post.

Он напомнил, что администрация Трампа пыталась сорвать планы европейцев, чтобы использовать эти активы в рамках собственного мирного плана президента США.

"Американские опасения относительно использования российских государственных активов варьируются от того, что граждане США могут подвергнуться подобным конфискациям в других странах, до того, что страны могут диверсифицировать свою экономику, отходя от финансовой системы США. Оба варианта несут большие долгосрочные риски, чем любые краткосрочные выгоды от использования активов Москвы. Но независимо от того, был ли первоначальный план ЕС жизнеспособным, вмешательство Трампа и провал ЕС усилили раздор на Западе", - подчеркнул Болтон.

Видео дня

По словам дипломата, послание ЕС было слабым: Европа будет поддерживать Украину, но не в полной мере.

"Неудивительно, что Путин считает, что время на его стороне, особенно учитывая то, что опросы показывают снижение поддержки Киева со стороны французской и немецкой общественности, а Европа не в состоянии заменить уменьшение помощи со стороны США", - отметил бывший посол в ООН.

Болтон добавил, что еще худшие новости поступили после двусторонних американо-российских мирных переговоров, которые состоялись в минувшие выходные.

"Трамп неоднократно заявлял, не имея на то доказательств, что Путин стремится к миру в Украине. Зато, по сообщениям, американская разведка имеет кардинально другое мнение по этому поводу. Кирилл Дмитриев, главный переговорщик России, выразил удовлетворение Москвы финансовой катастрофой ЕС перед поездкой в Майами, несомненно, с нетерпением ожидая встречи со своим любимым Кремлем американским коллегой Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, зятем Трампа", - написал автор материала.

Он считает, что дипломатическая "команда мечты" Трампа вряд ли заботится о сути сделки, ведь она просто хочет ее заключить. В то же время за усилиями Уиткоффа и Кушнера не стоит ни один анализ нацбезопасности США, а только стремление договориться о чем-то, что может принести Трампу Нобелевскую премию мира.

"Несмотря на ажиотаж и шумиху, Москва и Киев остаются далеко друг от друга. Поскольку Трамп меньше заинтересован в интересах безопасности США, НАТО или Украины, чем в своем стремлении получить Нобелевскую премию, можно было бы ожидать, что европейские лидеры заполнят этот пробел. Но это кажется маловероятным. Лидеры таких ключевых стран, как Франция, Германия и Великобритания, находятся в глубоком внутриполитическом кризисе", - подчеркнул Болтон.

Обозреватель добавил, что кризис в Украине показал, что ЕС, несмотря на свои слишком национальные претензии, просто некомпетентен в вопросах мира и безопасности.

"Может ли кто-то в Европе эффективно справиться с объективно пророссийским поведением Трампа и самопричинной недееспособностью ЕС? Рютте может быть лучшим кандидатом на ведущую роль, учитывая его успехи в отношениях с Трампом и глубокие связи с европейскими членами НАТО, которые он наладил во времена своего премьерства в Нидерландах. Не является нормальным, чтобы политический лидер НАТО брал на себя такую роль, но сейчас не нормальные времена. Украина и Запад должны надеяться на веселое Рождество, потому что их ждет долгая зима", - предупредил автор публикации.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Politico писало, что судьба Украины находится в подвешенном состоянии из-за политики Трампа в отношении Европы. По словам журналистов, откровенная враждебность президента США к Европейскому Союзу напрягла блок, который существовал со времен Второй мировой войны.

"Мы должны быть достаточно благоразумными. Раньше существовало четкое общее понимание старых трансатлантических отношений, закрепленных западными ценностями, нормами и принципами, международным порядком, основанным на правилах. А сейчас, по моему мнению, мы видим появление конкурирующего проекта", - отметила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглирин.

В то же время недавно Трамп оценил обсуждение мирного плана по войне в Украине. Он отметил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и идут "нормально".

"Мы разговариваем, переговоры идут хорошо, но вы знаете, что я закончил восемь войн. И считаю, что с Россией и Украиной пока еще не решено", - сказал американский лидер.

Вас также могут заинтересовать новости: