Диктатор не доверяет младшим офицерам и не хочет поручать им важные задания, сообщает ISW.

Президент РФ Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам.

Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, за захват Лисичанска отвечали командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суворикин, он также командует "южной" группой войск оккупантов.

"Участие двух таких высокопоставленных офицеров в одном и том же предприятии на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое президент России Владимир Путин придавал обеспечению безопасности Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие в более младших офицеров для выполнения этой работы", - отметили эксперты.

Отход украинских защитников от Лисичанска

Как сообщал УНИАН, накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о якобы оккупации всей Луганской области. Он отрапортовал о якобы "полном контроле" россиян над Лисичанском и захвате населенных пунктов Белогоровки, Новодружеска, Малорязанцево и Белой Горы.

Днем 3 июля спикер Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск несмотря на заявления Москвы о том, что город захватили оккупанты.

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук информировал, что возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город находится под контролем украинских войск.

Уже вечером воскресенья в Генштабе сообщили, что после тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.