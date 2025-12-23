Отмечается, что переговоры не касались Украины.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские и американские дипломаты провели переговоры по решению "раздражителей" в отношениях между двумя странами, однако прогресс является "минимальным". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по "раздражителям" подтверждаю. Продвижение минимальное", - подчеркнул он.

По его словам, стороны продолжат усилия по "снятию раздражителей". Рябков добавил, что очередной раунд таких контактов ожидается в начале весны 2026 года.

В то же время Reuters написал, что две страны обсуждают пути решения ряда споров, которые повлияли на работу посольств друг друга. Эти переговоры не связаны со встречами по войне в Украине.

Переговоры по Украине - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сделал заявление о переговорах по Украине. По его словам, Москва не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в завершении войны.

"Тем не менее, переговоры в Берлине были важными. Канцлер Мерц ясно дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах относительно будущего Украины. Европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины в Берлине. Это тоже было важно", - подчеркнул Писториус.

В то же время президент Владимир Зеленский раскрыл предварительные результаты переговоров в Майами между Украиной и США. Он отметил, что есть наработанные гарантии безопасности между Украиной, европейцами и США. Речь идет о рамочном документе.

"Я видел первые наработки. Там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны - на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть. И выглядит все это достаточно достойно", - добавил глава государства.

